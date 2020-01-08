Президент Эстонии отказалась от крымского вина, подаренного российским правительством

08 января 2020 г. 18:00
Источник: Левый берег
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от бутылки крымского игристого вина, которое ей направило посольство РФ в день ее 50-летия. Об этом сообщил эстонский ресурс Eesti Ekspress.

"Российское посольство направило президенту Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского игристого вина на ее 50-летие. Последняя была возвращена из офиса президента в посольство России", - сказано в сообщении.

Президент Эстонии отмечала свой юбилей 30 декабря 2019 года.

Напомним, Эстония неоднократно заявляла и непризнании аннексии Крыма РФ. 

В конце ноября во время официального визита президента Украины в Эстонию, президент Керсти Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому электровелосипед и поллитра меда. 

С ноября 2015 года по март 2019 на украинском телевидении выходил сериал "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл учителя-историка Василия Голобородько, ставшего президентом "из народа", который ездил на работу на велосипеде.

 

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