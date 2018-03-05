Президент Германии выдвинул Меркель на пост канцлера

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник, 5 марта, выдвинул Ангелу Меркель на пост федерального канцлера.

Выборы главы правительства Германии в бундестаге, новый состав которого был избран в конце прошлого года, пройдут уже 14 марта, пишет "Немецкая волна".

Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, вероятно, станет министром внутренних дел Германии в новом правительстве Меркель. Министерские портфели также получат еще двое членов Христианско-социального союза: Андреас Шойер станет министром транспорта, а Доротея Бэр - министром цифровых технологий, кроме того на своем посту министра по вопросам экономического сотрудничества и развития останется Герд Мюллер из ХСС.

Согласно договоренностям о правительстве "большой коалиции", Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель получат по шесть министерских портфелей.

От ХДС пост министра здравоохранения займет Йенс Шпан, министром образования и научных исследований станет Аня Карличек, соратник Меркель Хельге Браун станет главой ведомства федерального канцлера, а Юлия Клёкнер возглавит аграрное ведомство. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен сохранит свою должность, а нынешний глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер станет министром экономики.

СДПГ получает ряд ключевых министерств, таких как МИД, министерство труда и социального обеспечения и министерство финансов.

Напомним, что ХДС/ХСС выиграл выборы, но не смог создать коалицию со Свободной демпартией и партией "Союз-90/Зеленые".

Немецкие социал-демократы срезу после выборов, на которых они получили только 20% голосов избирателей, объявили о переходе в оппозицию. Но после провала коалиционных переговоров партии Меркель со СвДП и "зелеными" согласились вступить в переговоры о возвращении в правительство.

В начале февраля руководство социал-демократов согласилось на коалицию с блоком ХДС/ХСС, а 4 марта соглашение утвердили рядовые члены СДПГ.

Ангела Меркель уже 12 лет возглавляет правительство ФРГ.