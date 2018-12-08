Президент наградил харьковских ученых

Петр Порошенко подписал соответствующий Указ №414/2018.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
По информации пресс-службы.а весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украинского государства, многолетний плодотворный труд и по случаю 100-летия основания Национальной академии наук Украины почетные звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины» присвоено профессорам Гнатченко Сергею Леонидовичу - директору Физико-технического института низких температур имени Веркина и Шульге Николаю Федоровичу - генеральному директору Харьковского физико-технического институт.