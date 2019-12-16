Президент отметил премиями молодых харьковских ученых

Президент Украины отметил премиями молодых ученых Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА, соответствующий Указ Главы государства №903/2019 опубликован на сайте Офиса президента.

Так, на основании представления Комитета по государственным премиям Украины в области науки и техники присуждены премии Президента Украины:

– за работу «Математическое и компьютерное моделирование оптимизационных задач размещения трехмерных объектов с учетом технологических ограничений» - Андрею ЧУГАЮ – доктору технических наук, старшему научному сотруднику Института проблем машиностроения имени А.Н.Подгорного НАН Украины;

– за работу «Новые сцинтилляционные материалы на основе оксидных соединений, активированные тривалентными элементами

Валерию КОНОНЦУ – кандидату технических наук, старшему научному сотруднику Института сцинтилляционных материалов НАН Украины,

Антону КРЕЧУ – кандидату технических наук, исполняющему обязанности научного сотрудника Института сцинтилляционных материалов НАН Украины;

– за работу «Увеличение ресурса эксплуатации сварных соединений энергетического оборудования современных энергоблоков ТЭС»

Алене ГЛУШКО – кандидату технических наук, старшему преподавателю Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»,

Виталию ШАРОМУ – инженеру-технологу I категории АО «Турбоатом»;

– за работу «Модели и методы структурно-функциональной самоорганизации беспроводных инфокоммуникационных сетей» - Марине ЕВДОКИМЕНКО – кандидату технических наук, доценту Харьковского национального университета радиоэлектроники;

– за работу «Роль генетических, кардиогемодинамических и метаболических механизмов в развитии коморбидной патологии – гипертонической болезни и сахарного диабета 2 типа» - Анне ШАЛИМОВОЙ – доктору медицинских наук, ведущему научному сотруднику государственного учреждения «Национальный институт терапии имени Л.Т.Малой Национальной академии медицинских наук Украины»;

– за работу «Теория и практика предотвращения коррупции в органах Национальной полиции Украины: административно-правовое исследование» - Сергею ШАТРАВЕ – доктору юридических наук, профессору Харьковского национального университета внутренних дел.