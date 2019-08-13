Президент подписал указ об упрощении получения украинского паспорта россиянами

Президент Владимир Зеленский подписал указ, направленный на упрощение получения гражданства Украины иностранцами, которые защищали страну, и россиянами, которых на родине преследуют по политическим убеждениям.
Указ вносит изменения в действующий порядок подачи заявлений для получения украинского гражданства.
В документе упоминаются иностранцы или лица без гражданства, которые принимали участие в защите Украины, и россияне, подвергшиеся политическим преследованиям. В частности, предусмотрено, что такие лица должны подать декларацию об отказе от предыдущего гражданства.
Также Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который должен упростить получение гражданства Украины россиянами под преследованием и иностранными военными.
Кроме того, в трехмесячный срок правительство должно разработать законопроект о предоставлении убежища.
Президент поручил Кабинету министров "обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принятия в установленном порядке соответствующих решений".
Служба безопасности должна проверить соблюдение Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями требования закона в сфере гражданства.