Президент подписал закон о соцзащите во время карантина

Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты населения на период действия карантина в связи с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» № 1030-ІХ, принятый парламентом 2 декабря" , - говорится в сообщении.

В Офисе пррезидента сообщили, что закон направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности, в условиях принятия необходимых противоэпидемических мер.

Согласно документу, право на получение помощи по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантина распространяется на граждан, получающих пенсии.

Закон также урегулирует отдельные процедурные вопросы, связанные с получением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина.

Кроме того, закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, право на разовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышению квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.