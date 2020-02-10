Президент подписал закон об усилении защиты людей с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно усиления защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности" № 473-IX, который Верховная Рада Украины приняла 16 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон даёт определение понятий «маломобильные группы населения» и «средства беспрепятственного доступа к объектам» и предусматривает осуществление конкретных мероприятий, позволяющих приспособить жилье и окружающую среду к потребностям лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.

Согласно закону, обустройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в частности к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности либо пользования земельным участком.