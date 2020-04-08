Президент посмертно наградил убитого на Донбассе военного из Харьковской области

Владимир Зеленский отметил наградами 27 украинских военнослужащих, среди которых один из Харьковской области. Так, посмертно награжден старший солдат, стрелок механизированного батальона Алексей Кучкин из Богодуховского района, который погиб в январе 2020 года на Донбассе от выстрела снайпера.

Соответствующий указ №131/2020 "О награждении государственными наградами" опубликован на сайте президента. В документе сказано, что орден вручается "за самоотверженное служение украинскому народу, личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кучкин родом из Богодуховского района Харьковской области. С 21 года он служил в Вооруженных силах Украины. В декабре 2019 года женился, у него остался маленький сын. Ему было 24 года, когда он погиб.