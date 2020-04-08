Президент посмертно наградил убитого на Донбассе военного из Харьковской области

08 апреля 2020 г. 13:29
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Владимир Зеленский отметил наградами 27 украинских военнослужащих, среди которых один из Харьковской области. Так, посмертно награжден старший солдат, стрелок механизированного батальона Алексей Кучкин из Богодуховского района, который погиб в январе 2020 года на Донбассе от выстрела снайпера.

Соответствующий указ №131/2020 "О награждении государственными наградами" опубликован на сайте президента. В документе сказано, что орден вручается "за самоотверженное служение украинскому народу, личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". 

Кучкин родом из Богодуховского района Харьковской области. С 21 года он служил в Вооруженных силах Украины. В декабре 2019 года женился, у него остался маленький сын. Ему было 24 года, когда он погиб.

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