Президент США предостерег о национальной катастрофе на Гавайях

Президент Соединенных Штатов выступил с заявлением, в котором предостерег о национальной катастрофе на острове Гавайи.

Дело в том, что Гавайские острова начала покрывать сеть трещин, через которые выплескивается лава. На данный момент таких трещин уже семнадцать.

Семнадцатая трещина почти полкилометра в длину и является самой крупной на острове Килауэа.

Чиновники местной гражданской обороны в воскресенье дали команду полностью эвакуировать остров Halekamahina и быть готовыми к извержению.

«Это почти постоянный рев, похожий на взлет 747, чередующийся оглушительными взрывами, разрушающими землю, и 100-фунтовыми лавовыми бомбами взлетающими на 100 футов ввысь», – сказал 64-летний Марк Клоусон, который живет на горе недалеко от последней трещины и до сих пор не эвакуировался.

Тина Нил, специалист из Гавайской вулканической обсерватории геологической службы США, описала что «брызги, взлетают на десятки метров в воздух».

"Ситуация там активно динамичная, и, как мы уже говорили, в течение нескольких дней вспышки будут продолжаться как в восходящем, так и в нисходящем потоке существующей системы трещин, и число трещин будет только увеличиваться».

Между тем, другие трещины продолжают дымить над домами в Пахоа, на западной оконечности Большого острова Гавайи, самого крупного из гавайских островов.

Три новые трещины, извергающие магму, открылись в субботу на Большом острове Гавайев, нагромождая лаву высотой с четырехэтажное здание, и Геологическая служба США (USGS) предупредила, что вероятнее всего будут новые и еще более мощные вспышки.

Обсерватория Гавайских вулканов сообщила, что еще одна трещина также расположена вблизи завода Puna Geothermal Venture. Работники завода на этой неделе удалили 60 000 галлонов легковоспламеняющихся жидкостей в качестве меры предосторожности.

Специалист гавайской вулканической обсерватории рассказала, что подземная магма будет прорываться на поверхность в больших и быстро движущихся волнах. Поток лавы принесет с собой токсичные газы и вулканический смог. Очень большое беспокойство вызывает все западное побережье США.

Гавайи находятся в так называемом "Огненном Поясе", который если придет в активность, то изменит ландшафт не только Америки, но и всей планеты.

Геологи заявляют, что на данный момент создались все условия для крупнейшего извержения, которое состоится в самое ближайшее время, возможно в течении нескольких часов.