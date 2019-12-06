Президент Украины наградил орденом харьковского волонтера

06 декабря 2019 г. 9:39
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Президент Украины Владимир Зеленский по случаю  Международного дня волонтера отметил наградами ряд украинцев.

Соответствующий Указ опубликован на сайте Президента Украины.

Среди награжденных - харьковский волонтер Андрей Таубе.

Андрей Таубе является активистом волонтерской организации Help Army, которая собирает медикаменты и продукты украинским бойцам на Донбассе.

Его президент отметил орденом «За заслуги» III степени.

Также Владимир Зеленский наградил данным орденом Сергея Притулу – известного киевского телеведущего, и Тараса Тополю – лидера музыкальной группы «Антитела».

Также наградами отмечены лидер "Пласта" Сергей Андрийчук и сотрудники добровольного медицинского госпиталя имени Пирогова, а также ряд украинских волонтеров. Всего 25 человек.

 

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