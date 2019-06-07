Президента просят уволить военкома Харьковской области - петиция

Президента Украины Владимира Зеленского просят уволить харьковского областного военкома Юрия Калгушкина.
Соответствующая петиция 6 июня была зарегистрирована на сайте президента Украины.
«На протяжении нескольких лет сотрудники военкоматов похищают парней прямо с улиц. Их содержат в ужасных условиях, не оказывают должного медицинского обслуживания, игнорируют их диагнозы и факты, не позволяющие проходить срочную службу. Это незаконно и ненормально!», - считает автор петиции Алиев Камил.
Как считает автор петиции, необходимо отправить начальника военного комиссариата Харьковской области Юрия Леонидовича Калгушкина в отставку, а также провести служебные расследования касательно всех случаев похищения людей на территории Харьковской области и других областей Украины.
«Каждый причастный к похищениям человек должен понести наказание согласно законодательству Украины», - говорится в тексте петиции.
За сутки инициативу поддержали 426 человек.
Для того, чтобы петицию рассмотрели президент, ей необходимо набрать не менее 25 тысяч подписей.