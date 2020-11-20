Президенту показали, а детям - нет. В Южном не могут открыть детский садик

Президенту показали, а детям - нет. На Харьковщине детский сад, ставший частью президентского проекта "Большая стройка", до сих пор не открыли. Речь идет о садике в городе Южный. На его реконструкцию из бюджетов всех уровней, от городского до государственного, потратили более шестидесяти миллионов гривен.

Трехлетняя Настя с мамой гуляет, как правило, во дворе или на детской площадке неподалеку. Но больше всего, говорит мама девочки, хочет в садик

Вот, говорит, хочу в садик , научусь всему Хочу, как старшая сестричка

Желанию дочери Наталья радуется, вот только садик закрыт. Из-за этого женщина и на работу выйти не может.

НАТАЛЬЯ ФУРСОВА, жительница Южного

Бабушки работают, де душки - тоже На кого мне оставлять? Не на кого. Поэтому работает за нас двоих один муж, и вот как-то живем

В таком же положении - сотни семей десятитысячного города и соседних поселков.

ЕЛЕНА БЕЛАШ, жительница Южного

У меня двое детей, первый ребенок сейчас пошёл в первый класс в пять лет, потому что садик был закрыт, мы полтора года не доходили. И девочке будет в декабре три, тоже сидим дома

А это - отремонтированный и современный детский сад Южного. Ранее, рассказывает заведующая, садик был рассчитан на семьдесят пять детей, сейчас - почти в три раза больше

ЕЛЕНА ВАРОДОВА, заведующая Южногородского дошкольного учебного заведения

Зараз у нас групові кімнати будуть — спальня окремо, ігрова окремо. Сучасні буфетні, які будуть дуже зручні для помічників вихователя. Додали ще одну залу — універсальну, ми її зробимо музичною залою, А та, що була раніше, буде фізкультурною. Тому що нам доводилось раніше суміщувати. Це теж доставляло деякі незручності

Реконструкцию садика начали в две тысячи восемнадцатом году. Отремонтировали старое здание и пристроили новое - трехэтажное. Обе соединили теплым коридором.

Годом позже садик в Южном стал частью президентского проекта "Большая стройка"

Всего на реконструкцию потратили более шестидесяти миллионов гривен.

В сентябре в Южный приезжал и сам Зеленский. Этот ролик - со страницы Офиса президента

Перед приездом президента, рассказывают родители, им сказали собрать все справки, необходимые для садика. Потом выяснилось - это было не открытие. Садик просто показали президенту. Разрешения на его ввод в эксплуатацию до сих пор нет.

ОКСАНА МАЛЫШЕВА, заместитель главы Харьковской райгосадминистрации

Ми сьогодні в очікуванні декларації про готовність об'єкту до експлутації. Тому заклад готовий до відкриття, до роботи, до зустрічі малят. І ми чекаємо декларації від Державної архітектурно-будівельної інспекціїї

Когда, наконец-то, садик заработает, местные чиновники не знают. Сейчас здание закрыто. Разноцветная детская площадка за забором - пустая.. И местные мамочки надеются - в современном детском учреждении смогут учиться и их дети.