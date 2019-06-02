При оформлении визы в США у заявителей начали требовать ссылки на соцсети

02 июня 2019 г. 11:21
Источник: УНИАН
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Госдепартамент США начал требовать ссылки на соцсети при подаче заявления на американскую визу.

По данным агентства Associated Press, новая форма анкеты на получение всех типов виз в США начала действовать с 31 мая.

В заявлении появилась графа с требованием указать «идентификационные данные социальных сетей».

Заявители могут отметить, что не пользуются соцсетями, однако за указание ложной информации им будут грозить негативные для них последствия.

В Госдепе пояснили, что нововведения помогут отследить террористов и людей, представляющих угрозу общественной безопасности.

Им будет отказано во въезде на территорию Соединенных Штатов.
 

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