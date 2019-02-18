При поджоге обувного производства в Харькове один из злоумышленников получил ожоги

18 февраля 2019 г. 11:38
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Один из злоумышленников, которые совершили поджоги склада фурнитуры и цеха по производству обуви 17 февраля на проспекте Гагарина, 127-А, пострадал при совершении преступления.

Об этом сообщили в соцсетях предприниматели-собственники бизнеса.

Также они опубликовали фото с камер видеонаблюдения на территории производства, на которых запечатлены злоумышленники.

По сведениям харьковчанки-предпринимателя, один из поджигателей получил ожог лица.

Женщина предполагает, что злоумышленник может обратиться за лечением в ожоговый центр, покупать лекарства от ожогов лица и т.д.

Любую информацию о поджигателях  предприниматели просят сообщить по телефонам: +380(98)-510-36-32 Константин, +380(97)-609-00-00 Вероника.

Напомним, по факту поджогов полиция открыла производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

 

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