При попытке ввоза "евробляхи" в Украину мужчина дважды за день прорвал границу

На Закарпатье накануне пограничники дважды задерживали гражданина Украины за незаконный прорыв через границу.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, мужчина пытался ввезти на территорию Украины автомобиль на немецкой регистрации через автомобильный пункт пропуска «Ужгород», однако в связи с нарушением законодательства ему в пропуске таможенники ему отказали.

Получив от работников таможни карточку отказа, 51-летний житель Винницы решил перехитрить правоохранителей и вместо возвращения на территорию Словакии на скорости направился в сторону Украины.

Пограничный наряд остановил и блокировал правонарушителя при выезде из пункта пропуска.

Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кроме того, правоохранители разъяснили нарушителю о необходимости выполнения законодательных норм.

Однако уже через несколько часов настойчивый мужчина совершил правонарушение повторно.

Получив очередную карточку отказа в пропуске своего автомобиля, винниччанин сделал вид, что разворачивается в сторону Словакии, однако затем внезапно изменил направление движения и на большой скорости поехал в направлении Ужгорода.

На выезде из пункта пропуска злоумышленник сбил тыловой шлагбаум, повредив свою машину на развернутом средстве для принудительной остановки транспортных средств.

Сознательно проигнорировав законные требования правоохранителей об остановке, нарушитель подверг опасности жизнь и здоровье пограничного наряда в момент исполнения им служебных обязанностей.

Однако, как сообщается, скрыться беглецу не удалось: вскоре его задержали в Ужгородском районе.

Мужчину доставили в полицию, а автомобиль «Мазда» изъяли и поместили на штрафплощадку.

После составления соответствующих документов нарушителя задержали на срок до трех суток для привлечения к ответственности за совершение административных правонарушений, в том числе предусмотренного ч.1 ст 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Кроме того, в действиях мужчины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК, в частности ст. 194, 277, 345, 348.

Об обнаружении признаков этих правонарушений пограничники направили сообщение в Нацполицию Закарпатской области.