Прибалтика отключится от энергосистемы РФ до 2025 года

21 июня 2019 г. 11:15
Источник: РБК-Украина
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 20 июня, премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии и Польши вместе с представителями Еврокомиссии приняли решение об отключении стран Балтии от энергосистемы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

Как сообщается, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вице-президент Марош Шефчович вместе главами правительств балтийских стран и Польши перед саммитом в Брюсселе подписал дорожную карту для обеспечения синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной европейской сетью.

"Комиссия всегда была сторонницей полной интеграции сетей стран Балтии с сетью Европы и мы делаем все возможное для содействия решительному прогрессу в синхронизации и работаем над внедрением стратегической энергетической инфраструктуры региона Балтийского моря", - заявил Юнкер.

В соответствии с дорожной картой, синхронизация будет реализована не позднее 2025 года. Также Еврокомиссия проведет переговоры с Россией и Беларусью для обеспечения беспроблемного отключения.

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