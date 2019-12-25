«Приблизна вартість десь 700 тисяч гривень» - домик Деда Мороза на площади всё ещё монтируют

25 декабря. Рождество. А домик Деда Мороза под дождем рабочие все еще монтируют. Самое дорогое помещения для новогоднего Дедушки за более чем 6 миллионов гривен должны открыть только через несколько дней. По крайней мере так говорят рабочие, которые здесь хозяйничают.

- Ну скільки потрібно ще роботи, скільки днів роботи? - Пару дней. - Пару днів.

Если и тратить на сказочный домик такую ​​огромную сумму говорит антикорупционщик Дмитрий Булах, можно было сделать его хотя бы более качественно.

- Слушай, ну реально качество... - Ну, че, нормальное. - Ну я знаю. Сколько пены вы монтажной использовали? - Пару баллонов.

Дмитрий Булах, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Ми коли аналізували цю ціну власне цього будиночку ми вважали, що це каркасний будинок. Але це навіть не каркасний будинок. Це будинок зі звичайного клеєного брусу профільованого. І я не знаю, тут в принципі його вартість. Ми розуміємо звідкіля з якої фірми все це закуплено. І ми власне рахували - приблизна вартість це десь 700, може трошки більше, тисяч гривень.

Общая площадь нового дома Деда Мороза составляет 170 квадратных метров. Эту роскошную постройку горсовет планирует эксплуатировать лет 10-15.

Дмитро Булах, співзасновник Харківського антикорупційного центру

- Таке собі елітне житло у центрі міста. За таку суму що можна купити взагалі? - Будь який мешканець міста може зайти на ОЛХ чи інший сайт з оголошеннями щодо нерухомості і там от наприклад біля парку Горького ми бачили що є котедж там трьохрівневий здається який продається за 250 тисяч доларів за таку саму суму власне за яку купили цей будинок.

Всего на новогоднее украшение города к праздникам горсовет тратит больше 70 миллионов гривен.