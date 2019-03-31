Прибывшие на скандал патрульные нашли у мужчины более 20 кг наркотиков

Правоохранители разоблачили 44-летнего жителя Золочева Харьковской области, который хранил и изготовлял наркотические вещества для личного употребления.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Обнаружили мешки с маковым семенем патрульные полицейские, которые прибыли на вызов по поводу семейного скандала.

Из дома злоумышленника полицейские изъяли более 20 килограммов семян мака и шприцы.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование.

Следователем Золочевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.