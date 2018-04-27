Прибывших на марафон кенийских бегунов около 14 часов не пускали в страну

Прибывших из Кении на марафон спортсменов не пропускала Госпогранслужба Украины.

Об этом сообщила соорганизатор соревнований Ирина Лищинская на своей странице в Фейсбук.

При этом кенийские бегуны имели необходимые визы, приглашения от Министерства молодежи и спорта, а также харьковского горсовета.

Как сообщила Ирина Лищинская, визит спортсменов в Украину финансирует принимающая сторона.

Несмотря на это, украинские пограничники около 14 часов не пускали их в страну, из-за чего спортсмены длительное время вынуждены были провести в бориспольском аэропорту.

"Нижестоящие сотрудники Госпогранслужбы замалчивали эту ситуацию. Их руководство ничего об этом не знало. Но самое главное, что все сплотились и оказали помощь - кто-то воду принес, купил сэндвичи, кто-то просто поддерживал. Они очень устали. Я хочу сказать огромное спасибо всем", - рассказала соорганизатор марафона в своем видеообращении.

Как сообщила Ирина Лищинская, час назад пограничники пропустили кенийских бегунов в Украину.