Причины ЧП в Балаклее будет устанавливать Генштаб ВСУ - министр обороны

Причину взрывов на территории военной базы в Балаклее, в результате которых погибли двое военнослужащих, будет устанавливать Генштаб ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook.

«Генеральный штаб ВСУ уже проводит оперативное служебное расследование трагедии», - написал министр.

Он выразил соболезнования семьям погибших саперов и пообещал информировать о результатах расследования.

Как сообщалось, 15 ноября в Балаклее военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, во время чего произошли взрывы. В результате взрывов двое саперов погибли, пятеро военнослужащих были ранены. Четверых пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали, пятый пострадавший, по данным Генштаба ВСУ, от госпитализации отказался.