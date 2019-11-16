Причины ЧП в Балаклее будет устанавливать Генштаб ВСУ - министр обороны

16 ноября 2019 г. 11:47
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Причину взрывов на территории военной базы в Балаклее, в результате которых погибли двое военнослужащих, будет устанавливать Генштаб ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook

«Генеральный штаб ВСУ уже проводит оперативное служебное расследование трагедии», - написал министр.

Он выразил соболезнования семьям погибших саперов и пообещал информировать о  результатах расследования.

Как сообщалось, 15 ноября в Балаклее военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, во время чего произошли взрывы. В результате взрывов двое саперов погибли, пятеро военнослужащих были ранены. Четверых пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали, пятый пострадавший, по данным Генштаба ВСУ, от госпитализации отказался.

 

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