Придерживаются ли продавцы на рынках новых правил карантина?

Каждые три часа новая маска, новые перчатки и обязательно обработка рук и поверхностей антисептиком. Продавщица Лариса торгует на рынке овощами и фруктами.
С введением карантина значительную сумму денег тратит на покупку средств защиты - без них торговать на рынке нельзя. Но даже с ними спокойствия нет.
Лариса Гуренко, продавец
Как только ситуация изменится, так мы сразу и уйдем. Пока что в Харькове терпимая ситуация, зафиксирован 1 случай. Собственно, еще не о чем разговаривать. Мне хотелось бы жесточайшего контроля карантина, жесточайшего! Если это на самом деле имеет место быть подобное заболевание
В Украине рынкам позволили работать во время карантина, но в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, они смогут осуществлять свою работу только в случае соблюдения отдельных правил.
В частности, торговать может только зарегистрированный оператор пищевых продуктов. На рынке должно быть не более одного посетителя на 20 квадратных метров торговой площади. Также персонал и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Татьяна Роденко, продавец
Это руки продезинфицировать, я вот если в туалет схожу, помою руки и продезинфицирую. В перчатках работаю. А так, больше никак - маска, перчатки. И страшно вроде бы, побаиваемся что мы все люди боимся, что надо прислушиваемся - в маске ходим
Продавцы говорят, коронавирус напугал значительную часть покупателей. На рынке не людно. Да и цены на продукты выросли. Подорожали как сезонные продукты, так и иммуностимулирующие - цитрусовые, имбирь и чеснок.
Светлана, продавец
Раньше был здесь базар полный ... - Довели страну до ручки! - Сейчас вообще меньше стало. Сегодня вообще никого нет, вчера более-менее, а сегодня вообще. Боятся люди выходить
Елена Конограй пришла на рынок закупиться необходимыми продуктами. Вместе с семьей придерживается карантина. К ближайшим магазинам и рынкам выходит только по необходимости.
Елена Конограй, покупатель
Обстановка не очень хорошая. Обезопасить – это одеть маску и выскочить буквально на полчаса, чтоб что-то необходимое купить и убежать отсюда. Вообще сейчас не выходим, сидим на домашнем карантине и вот это вот по необходимости просто. Вот сейчас вышла и уже бегу домой
Это Центральный рынок города. Свою работу из-за карантина здесь не прекращали, за исключением отдельных торговых точек.
В администрации говорят, от начала карантина придерживаются эпидемических норм. Проверяют состояние здоровья продавцов, проверяют в масках ли они и в перчатках, также проводят дезинфекцию.
Татьяна, уборщица
Прилавки протираем, ниши протираем, витрины протираем, все-все. Вот эти поручни протираем
А это уже другой рынок города. Маски здесь используют по назначению далеко не все. Так же, как и перчатки. Поэтому голыми руками продавцы могут касаться продуктов, как, например, редиса.
Татьяна, продавец
Скажите, пожалуйста, почему вы масочку сняли? Я тока случайно, она сползла. Вы можете надеть? Конечно. Перчатки у вас есть одноразовые? Есть. Лаборатория нас ходит проверяет, конечно, чтоб правил придерживались. Температуру как бы некогда проверять, но я смотрю, что ручки там протирают постоянно, уборщица ходит возле рынка и вообще в туалете
Зоя Ивановна,
Чё я сняла её, я её не сняла. А чем это опасно? Скажите ... Конечно все есть, вечером обрабатывают и утром, столы, всё моют. Всем пользуемся, перчатки, антисептик, есть маска
Большинство покупателей на рынке в масках или респираторах и перчатках.
К тому, что в Минздраве позволили рынкам осуществлять торговлю - большинство относится положительно. Ведь в супермаркетах, иногда очереди больше. А на рынках сейчас не людно.
Александр, покупатель
Свободно, передвижение мало людей. Везде не безопасно. Надо просто следите за своей гигиеной, руками и лицом. Всё
Виктор Давыдов, покупатель
Вот в маске хожу, чтоб меньше людей было рядом. Часто сейчас на рынок ходите? Каждый день, каждый день. Есть выбор, есть, могут уступить, могут предложить что-то другое, более вкусное, дадут попробовать
Александр, покупатель
И здесь я забежала и убежал, а там ходит нужно выбирать разговаривать
Между тем на Харьковщине полицейские уже составили 213 админпротоколов за нарушение правил соблюдения карантина. Нарушителям придется заплатить штраф - от 17 до 34 тысяч гривен.