Прием аспирина влечет прогрессирование рака у пожилых людей

Ученые из США и Австралии заявили о том, что у пожилых людей с раком на поздней стадии прием аспирина может повысить риск прогрессирования заболевания и ускорить смерть. Ранее представление ученых о влиянии этого лекарства на развитие раковых опухолей было другим, сообщает Naked science.

Отмечается, что более ранние клинические исследования, в которых принимали участие люди среднего возраста, показали, что аспирин может снизить риск развития рака. Но соответствующей информации о влиянии приема лекарства на пожилых людей не было.

Ученые провели исследование ежедневного приема низких доз аспирина (100 миллиграммов) среди здоровых пожилых людей. В нем приняли участие 19114 добровольцев из Австралии и США в возрасте более 70 лет и представители национальных меньшинств из США в возрасте старше 65 лет. У испытуемых на момент начала исследования не было диагностировано сердечно-сосудистых заболеваний, деменции или физических недостатков. За участниками наблюдали в среднем 4,7 года.

У 981 участника, принимавшего аспирин, и 952 участников, принимавших плацебо, развился рак. При этом не было статистически значимых различий между двумя группами испытуемых по развитию рака в целом или по развитию определенных его типов. Однако аспирин оказался связан с повышенным на 19% риском возникновения метастазирующего рака и на 22% — рака четвертой стадии. Кроме того, среди участников из первой группы (принимавших аспирин), у которых диагностировали рак на поздней стадии, был повышен риск смерти во время последующего наблюдения, чем у тех, кто принимал плацебо.

Ученые считают, что аспирин по-разному действует на клеточном и молекулярном уровне на людей разного возраста. Но этот вопрос требует дальнейшего изучения.

«Эти результаты предполагают, что мы должны с осторожностью начинать терапию аспирином у здоровых пожилых людей, но не означают, что людям, которые уже начали принимать аспирин ранее, <…> стоит прекратить это делать», — сказал ведущий автор исследования Эндрю Т. Чан.