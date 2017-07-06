Прием документов в вузы Харькова начнется 12 июля

Об особенностях вступительной кампании этого года рассказал заместитель директора Департамента науки и образования ХОГА Александр Труш.

Он сообщил, что в этом году абитуриентов будет принимать 81 учебное заведение Харьковщины: 31 - III-IV уровня аккредитации, 43 - I-II уровня аккредитации (техникумы, колледжи, училища) и 7 вузов частной формы собственности.

Среди особенностей вступительной кампании - 2017 то, что прием заявлений и документов для поступления в вузы будет проходить исключительно в электронном виде.

«24 июня началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов, которые будут поступать в вузы на основе полного общего среднего образования на дневную форму обучения. Прием заявлений и документов продлится с 12 по 26 июля», - уточнил Александр Труш.

Кроме того, в этом году сокращено количество заявлений, которые могут подавать абитуриенты: если в прошлом году они могли подать 15 заявлений по 5 специальностям, то в этом году - 9 по 4 специальностям.

Также есть особенности по поступлению на магистратуру по специальности «право». Зачисление будет проходить по результатам единого профессионального экзамена в формате ВНО.

Заместитель директора Департамента науки и образования ХОГА рассказал о том, что на территории области функционируют образовательные центры «Донбасс - Украина» и «Крым - Украина», которые позволяют абитуриентам из этих регионов поступать в вузы по упрощенной процедуре - без результатов ВНО.

Центр «Донбасс - Украина» работает на базе Луганского национального аграрного университета (Харьков), центр «Крым - Украина» - на базе Харьковского национального технического университета им. Василенко.

«Кроме того, по всем вопросам поступления абитуриенты Харьковской области могут обращаться за консультацией на «горячую линию» Департамента науки и образования ХОГА, которая работает с 3 июля по 30 августа по телефону 705-03-04», - сообщил Александр Труш.