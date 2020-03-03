Приезд эвакуированных из Уханя в Новые Санжары: местная жительница объяснила, почему кидала камни

Участница беспорядков в Новых Санжарах рассказала, зачем бросала камни в автобусы с людьми. Об этом она сообщила в интервью Pavlovsky News.

"Подозрение мне вручили. И я честно вам скажу, мне стыдно за одно – за маты. Что учителя видели. Это я своих детей опозорила. За то, что я швыряла камни, мне не стыдно. И было бы еще такое – все равно выходила бы и протестовала", – сказала она.

По словам женщины, на протестах она оказалась случайно, ведь искала среди митингующих сына. В это время полиция начала разгонять людей.

"Мы женщины, мы же не можем полицию осилить. Мы взяли камни и бросали в них. Мы в автобусы не бросали. Это так сделают, может, словно в автобусы. Но в автобусы я не бросала", – отметила жительница Новых Санжар.

Что касается причин паники, она объяснила, что переживала за своих детей и опасалась, что они могут заразиться. За бросание камней женщине вручили подозрение за хулиганство, и ей грозит штраф.

Напомним, 20 февраля в Украину прибыл самолет с эвакуированными из китайского Уханя. На борту воздушного судна, которое приземлилось в Харькове, были 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранных граждан, а также 22 члена экипажа и сопровождающего медицинского персонала.

После осмотра медиками прибывших пятью автобусами перевезли для обсервации в санаторий Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области.

Перемещение эвакуированных вызвало протесты в пгт Новые Санжары. Жители населенного пункта перекрыли дорогу и вступили в столкновения с полицейскими.

В результате беспорядков были задержаны 24 человека.

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