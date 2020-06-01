Пригородные электрички поехали. Но не все. Подробности со станции "Харьков-Левада"

Перебування на вокзклах та у містах приміського сполучення дозволяється, тільки у захисних масках. Дотримуйтесь соціальній дистанції та рівномірно розміщуйтесь у вагонах поїзда тільки на місцях для сидіння.

Станция "Харьков-Левада". Два месяца поезда здесь не ходили. В карантин вокзал в день обслуживал в среднем 8 тысяч пассажиров, сюда приходили 26 электричек. Машинист вывел на путь первый поезд в 4 утра до Шебелинки, рассказали диспетчеры. Ажиотажа у касс нет, в основном, люди приходят уточнить информацию. Елена хочет узнать, как доехать до Бахмута. Она приехала к сыну в гости перед самым карантином и так и осталась на 2 месяца.

Елена, пассажирка:

Узнать за расписание электричек. Я раньше ездила, мне нужно на Бахмут, а сейчас я не могу уехать, только до Изюма.

Помещения будут обрабатывать каждые три часа, говорит директор вокзала Елена Чуб. Все сотрудники в масках и перчатках, пассажирам тоже запрещен вход без масок, однако заставить людей их надевать они не могут – это только рекомендация. О дистанции и температурном скрининге тоже просят не забывать.

Елена Чуб, начальник вокзала "Харьков-Левада":

Через одного в масці, но ми їх попереджаємо, кажемо, що сьогодні перший день, ну люди, може, знаєте, верталися з дач і не були готові до такого. Кожні 3 години ми проводимо дезінфекцію, миємо підлогу, протираємо лавочки для сидіння.

Также более чем вдвое выросли тарифы на билеты в электричках. Как рассказала Чуб, подорожание началось еще в прошлом году и только сейчас коснулось Харькова. Ранее самый дешевый билет за проезд расстояния 1-5 км стоил 3.50, сейчас 8 гривен, а, например, билет в Изюм теперь стоит 27 гривен, рассказали на железной дороге.