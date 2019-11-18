Приговор 85-летнему пенсионеру, осужденному за госизмену, оставили без изменений

Харьковский апелляционный суд оставил приговор 85-летнему ученому Мехти Логунову, осужденному за госизмену, без изменений.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала Логунова в августе 2017 года. 31 июля 2018 года приговором Орджоникидзевского районного суда Харькова Логунов был осужден за государственную измену по ч.1 ст.111 УК Украины.

Его признали виновным в том, что он собирал для Российской Федерации информацию о государственном оборонном заказе, который выполнял один из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

Суд приговорил Логунова к 12 годам лишения свободы, хотя обвинение требовало назначить обвиняемому 13 лет лишения свободы, а защита Логунова просила оправдать подзащитного.

Апелляционный суд поддержал приговор, вынесенный судом первой инстанции, оставив апелляционную жалобу защиты осужденного без удовлетворения, а самого Логунова - под стражей.