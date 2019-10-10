"Приходите попозже": мальчику из Люботина без половины черепа не оформляют инвалидность

Чтение и упражнения на знание слов. У 12-летнего Никиты сегодня по плану - урок английского. Учится дома мальчик больше месяца. Из-за тяжелых травм, полученных в ДТП.

Авария, которая произошла в июле этого года в Люботине едва не унесла жизнь Никиты. Водитель сбил подростка, когда он ехал с братом на скутере. Мама мальчика, Инна, рассказывает, повезло, что рядом с местом ДТП оказался педиатр, который оказал первую помощь, а затем Никиту оперировали лучшие хирурги города.

Мы обошлись без ампутации. Благодаря специалистам. Благодаря специалистам 4 неотложки удалось спасти жизнь ребенку.

Медики собирали ногу буквально по частям. А травма головы была настолько тяжелой, что половину черепа пришлось удалить.

Александр Духовский, нейрохирург:

Нам пришлось резицировать вот этот участок кости полностью. Убрать, потому что это было все отломки. Сама кость была инфицирована.

Мальчика ждет сложная операция по установке специальной пластины. Сейчас его мозг защищает только кожа и волосы, отмечают нейрохирурги. К операции Никита должна носить протез, кроме того нуждается в помощи педагога. На все это уйдут тысячи долларов. Частью средств и множеством важных медицинских процедур семью могла бы обеспечить государство. Если бы педиатры Люботин и областные специалисты Харьковщины признали мальчика ребенком с инвалидностью. Однако они для этого оснований не увидели, говорит мама Никиты.

Инна, мама Никиты:

Как бы с такими травмами - это пожизненная инвалидность. Я не прошу то, что ребенку не положено. Нам в данный момент требуется реабилитация. Нам нужны массажисты. Реабилитолог, который поставит правильно ребенка на ноги. Нам нужен шлем, чтобы ребенок смог передвигаться.

Нейрохирург Александр Духовский, который спасал Никиту в больнице неотложной помощи говорит - такой случай в его практике впервые. Отказ коллег в назначении помощи ребенку с такими травмами - это абсурд, подчеркивает Духовский.

Александр Духовский, нейрохирург:

Запис заноситься у виписку стаціонарного хворого. В медичну картку, в историю болезни, або консультативний висновок спеціаліста, имею право писать. У меня есть бланк такой. Врач лечащий подписал, заведующий подписал, начмед подписал, поставили и треугольную, и круглую печать. Все как положено.

В Люботинской городской больнице уверяют, что они сами стали заложниками бюрократической процедуры. Объясняют - получили соответствующие рекомендации от областных специалистов. Там сказали подождать с оформлением инвалидности.

Наталья Заярная, педиатр Люботинськой больницы:

Чому ви не зробили інвалідність дитині, а вона каже: ми не зробили тому, що це гострий період і непонятно, що буде з дитиною. А що я буду робити? Там же написали заключення, що я повинна робити. Я подзвонила - вона сказала - через півроку.

Евгений Ситюк, глава врачебно-консультационной комиссии Люботинськой больницы:



Да, речі очевидні, потому что тут інвалідність. Видно ж зразу, но тут рекомендовали провести лікування, що пройде оцей гострий період, і потом уже буде вирішуватися питання на інвалідність.

Люботинские врачи обещают заняться решением этой проблемы. А пока медики думают, нужна ли инвалидность мальчику, у которого отсутствует половина черепной коробки, а полицейские продолжают искать виновника ДТП, которое произошло еще летом, Никита учится, чтобы осуществить свое мечту. Хочет стать врачом и делать жизнь людей с такими же травмами проще.

Никита:

Спасти, например, людям ноги или, чтобы они ходили, тоже могли после аварий.