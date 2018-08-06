Приключения на велотандемах. В Харькове стартовал необычный велопробег

Стартовала спортивная акция в Харькове с площади Свободы. Спортсмены-любители посетят шесть городов Украины и преодолеют почти тысячу километров. По ходу маршрута количество велотандемов увеличится вдвое, ведь в Полтаве к украинцам должны присоединиться велосипедисты из Польши.

Велотандем - это специальный байк, которым управляют пилот и штурман, штурман - незрячий человек.

Иван из Одессы уже в четвертый раз путешествует по Украине, почти всю ее объехал на велосипеде, его пилотесса – Анна – наоборот, впервые участвует в такой акции и очень волнуется

Анна Бурлака (г. Ивано-Франковск) Иван Стрельцов (г. Одесса) - участники велопробега

Це відповідальність відразу за двох людей, я, якщо чесно, боюся спусків, тому що там швидкість, але ми зараз поїдемо, і буде все спокійно через кілька кілометрів.

На велосипеде - ветер в лицо , пот заливает глаза, это трудности, когда ты борешь свою лень, усталость и так далее, ты получаешь удовольствие и понимаешь, что ты не зря пыхтел.

Велосипедов на маршруте будет восемь, говорят организаторы. Они отличаются от обычного велосипеда тем, что там два руля, два седла, две пары педалей, которые жестко связаны между собой цепью для того, чтобы они двигались синхронно

Виктория Лучка, координатор проекта «Вижу! Могу! Помогу! »

Для чого ми це робимо: в першу чергу – це цікава подорож, це є мандрівка, можливість для нас подивитися Україну, це є унікальний соціальний проект, який дозволяє незрячим людям так само подорожувати на велосипедах –тандемах

Иван Маслюк - из Львова. Он будет управлять велосипедом руками, ведь мужчина страдает ДЦП. На своем супер-байке, как он его называет, он уже преодолел расстояние в 5000 километров и доехал вместе с товарищами в Лиссабон. Поэтому, когда его пригласили на велопробег, он охотно согласился. Говорит, что не ждет легкого маршрута, но рядом будут друзья, единомышленники, поэтому он не боится

Иван Маслюк (г. Львов), участник велопробега, человек с ДЦП

Я з задовленням приєднався до велопробігу, це для мене новий досвід, ми не хочемо викликати жалість до людей з інвалідністю, ми хочемо показати, що вони можуть любити ті ж самі речі, які роблять здорові люди, незважачи на те, що їх інструмент досягнення щастя трошки недосконалий

Бачу! Можу! Допоможу!!!

В сопровождении экипажей полиции участники велопробега "Вижу! Могу! Помогу!" Выехали из Харькова.

Их первая остановка - это Шаровка, затем - Полтава, а финишируют отчаянные 24 августа в Херсоне.