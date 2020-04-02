"Приложение в телефоне вместо парковщиков": новые правила муниципальной парковки в Харькове

За неуплату парковки или парковку в запрещенном месте - штраф. Но сегодня - только ознакомительный.

Роман Гудилин, инспектор по парковке

Согласно статьи 152, прим 1, этот автомобиль можем получить штраф за неправильную парковку. Автовладелец, если не оплачивает вовремя свой штраф, фиксацией инспекторов получает его на дом через 3 дня

Вместо парковщиков в зеленой форме - онлайн приложение на телефон. С сегодняшнего дня харьковчане могут заплатить за муниципальную парковку через специальное мобильное приложение "Е-Парковка». Для этого водитель должен загрузить его на телефон и зарегистрироваться. Если инспектор по парковке выпишет штраф водителю за неуплату парковки или нарушение правил остановки - он появится в приложении.

Оплатить его можно будет непосредственно через приложение «Е-Парковка», приват-24 или парковочный талон. Водители, у которых нет смартфона, могут воспользоваться смс-паркингом.

Алла, продавец

Разные они, они есть месячные, есть такая в месяц, есть такая - на 50 и есть на 100

Алексей Бруслик, зам.нач. отдела правового обеспечения Департамента территориального контроля

Потрібно придбати скретч-карту в табачних кіосках, які знаходяться поблизу паркувальних майданчиків, зареєструвати її і потім використовуючи мобільний телефон, відправляти повідомлення. І це дасть можливість почати парковку і потім, відправивши повідомлення, ви зупините парковку. І з рахунку будуть списуватися кошти

Сегодня в городе работает 32 инспектора по парковке, в будущем их количество могут увеличить. Ведь именно они будут контролировать соблюдение правил парковки и оплату стоимости услуг. Для этого у них есть планшеты, на которых установлено приложение "Инспектор"

Роман Гудилин, инспектор по парковке

Есть программа, она контролирует парковочное время. Инспектор ставит автомобиль под контроль 10-минутный и идет к следующему автомобилю и он точно так же выставляет его на время и когда второй автомобиль оштрафовал - возвращается к первому и проверяет была ли оплата или нет

Если за 10 минут оплата не была осуществлена ​​— это является основанием для привлечения водителя к административной ответственности. А именно в 20-ти кратном размере от стоимости часа парковки. Её стоимость сейчас - 5 гривен.

За водителями с ограниченными возможностями право бесплатной парковки сохранится.