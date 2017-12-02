"Примерно 8-10 см": Путин приехал к Лукашенко на высоких каблуках

02 декабря 2017 г. 14:45
Источник: УНИАН
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Журналистам, наконец, удалось вживую рассмотреть высокие каблуки, на которых ходит российский президент Владимир Путин.

Это произошло во Дворце Независимости в Минске, где своего коллегу встречал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Так получилось, что представителей СМИ на этот раз разместили по бокам от красной ковровой дорожки, по которой главы государств, участвующие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), входили в здание, передает by24.org. 

"Путин шел по ковровой дорожке странной походкой и с явными затруднениями, которые нельзя списать даже на 65-летний возраст политика.

Причина тому становилась ясна, если посмотреть на ноги: на российском лидере были ботинки, высота каблуков которых составляла примерно 8-10 сантиметров", - говорится в сообщении издания.

 

 

Отметим, что даже данные официальных источников о росте Путина разнятся: по одним, он равен 170 сантиметрам, по другим - 167 и даже 162.  По данным "Википедии", рост Лукашенко - 182 сантиметра, а сам белорусский президент в одном из своих интервью когда-то заявил и вовсе о 190.

 

Видео: 

Путин прилетел в Минск на саммит ОДКБ

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