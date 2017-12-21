Принц Гарри стал генерал-капитаном Королевской морской пехоты

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри назначен генерал-капитаном Королевской морской пехоты Великобритании.

Эту должность ранее занимал его дед, супруг королевы Елизаветы принц Филипп, сообщает Кенсингтонский дворец в Twitter.

"Королева одобрила назначение принца Гарри генерал-капитаном Королевской морской пехоты в качестве преемника герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что принц Гарри сопровождал герцога на встрече с генералами в Букингемском дворце. Кенсингтонский дворец разместил соответствующее фото с мероприятия.

Как известно, герцог Эдинбургский был генерал-капитаном морской пехоты с 1953 года.