Принцип работы виртуальных серверов®

Необходимость технологии

Использование такой возможности для современного бизнеса, как виртуальный сервер Windows, переоценить попросту невозможно. В течение последних шестидесяти лет виртуализация оказалась одной из наиболее ценных технологий. Ведь именно с её помощью можно получить на удалённой основе мощные ресурсы, которые конкретно у вас в настоящее время попросту отсутствуют.

Как работает

Виртуальный сервер представляет собой эмулятор идентичного физического оборудования, сделанный с использованием специальных компонентов (скажем, гипервизоров). Обычно под данным понятием подразумевается именно VPS, то есть Virtual Private, виртуальный частный сервер.

Услуга крайне популярна, потому что мощности "обыкновенного" хостинга чаще всего не хватает ради успешной реализации своих задумок. Речь не только о мощности - существует немалое количество необычного функционала, который классические варианты хостинга попросту не поддерживают. Тогда и необходим VPS, чтобы запустить приложение, разместить веб-ресурс с большим числом потенциальных посетителей и сделать подходящее файловое хранилище.

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Очевидно, что у хостинга VPS хватает плюсов и минусов.

Во-первых, лимитировано количество ресурсов. Какой-нибудь интернет-магазин, расположенный на классическом варианте хостинга, может теоретически давать возможность использовать значительно больше. Но для виртуальных серверов быстродействие ограничивается мощностью эмулируемой машины. С другой стороны, для виртуального сервера весь VPS будет выделен исключительно для вас, сторонние веб-ресурсы и приложения не смогут пользоваться им без разрешения.

Также, хотя быстродействие и может быть меньше, зато у него гарантирован определённый минимум. Если произойдёт сбой на классическом хостинге, это затронет все размещённые на нём сайты, сбой же на виртуальной машине на вашу не повлияет никак.

Следующее - абсолютная имитация физического устройства. На классическом хостинге о полноценном доступе к файлам никакой речи быть не может, а вот на виртуальном клиент вполне может получить в своё распоряжение полноценную операционную систему с папками, файлами, консоли и сможете полноценно переделывать VPS под свои нужды, аналогично физической машине.

И всю ОС вы сможете настраивать, как заблагорассудится, в том числе и установить подходящее программное обеспечение, а не только конкретную конфигурацию. С другой стороны, достаточно ли заказчик продвинутый пользователь и насколько это необходимо для нужд именно него бизнеса - это уже решать исключительно ему. Можно реализовать и собственную систему хранения данных.

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