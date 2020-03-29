Принудительная обсервация за свой счет. Украинцы пытались убежать из аэропорта

Вечером воскресенья, 29 марта, в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет с эвакуированными из Вьетнама украинцами. За карантинными правилами из-за распространения нового коронавируса COVID-19, действующих в государстве, они должны были пройти температурный скрининг и подписать документы относительно 14-дневной самоизоляции. Однако пойти на обсервацию они отказывались.

Пассажирам заблокировали дверь в аэропорту, но они изо всех сил пытались их открыть и, наконец, им это удалось. На место прибыли работники Нацполиции и Нацгвардии.

"Ситуация следующая. Киев, аэропорт "Борисполь", рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, которые прилетели в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает", - написал Виталий Глагола в своем Telegram.

Отметим, что и Министерство иностранных дел, и президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорили о том, что эвакуированные должны пересидеть в изоляции 14 дней. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил о том, что следить за соблюдением этих правил полиция имеет все полномочия.

В ряде городов, как например Киев и Черновцы, прибывшие из-за границы заполняют специальные документы, в которых указывают, где именно были и с кем контактировали.

Выяснилось, что на обсервацию не хотят идти и украинцы, которые прибывают из других стран. В частности, украинские граждане, которые должны прибыть спецрейсами из Катара и Индонезии, пожаловались на действия украинской власти. Они утверждают, что их заставляют подписать документы о принудительной обсервации в Украине за свой счет. Об этом рассказывают сами пассажиры, разместив видеообращение в соцсетях. По их словам, самолеты отказываются совершать рейсы, пока все украинцы не подпишут документы. Аналогичные жалобы поступают и от пассажиров из Индонезии.