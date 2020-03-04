Принудительный карантин для съёмочных групп. Почему социальный флеш-моб превратился в чиновничий произвол?

С десяток харьковских студентов решили устроить такую себе акцию - проверку больницы неотложной скорой помощи. Как ее песонал отреагирует на появление людей с жалобами на плохое самочувствие, есть ли у врачей маски, а в туалетах мыло и полотенца.

Анна Мазур, участница флешмоба:

Сейчас нет никакой профилактики и даже предупреждения о коронавирусе, и так же нет в продаже масок, которые, в принципе, могли хоть как-то защитить от болезни.

И вот неожиданно флеш-моб превращается в настоящий фарс. У одного из участников врачи обнаруживают повышенную температуру и решают изолировать больного в инфекционной больнице по подозрению в коронавирус.

Если подозрение на инфекционное заболевание, то конечно однозначно. - А как вы определили, что у меня подозрение на инфекционное заболевание? - Ну я, наверное, проучилась шесть лет в институте, да, и понимаю клинику инфекционных заболеваний. - Я бы хотел узнать, сколько вы работаете? - Смотрите у вас есть явление ринита и температура - насморк и температура 37.7, да не 38 не 39, а 37.7 - то есть вирусная инфекция у вас имеет место быть.

Сопровождать возможного носителя опасного вируса прибыла даже заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан. И когда съемочная группа АТН подошла к чиновнице за комментарием, она, имитируя бурную противоэпидемическую деятельность, решает отправить на карантин еще и две съемочные группы, которые контактировали с парнем.

Три контактных особы в 22-ю инфекционную больницу на карантин там их ждут, я уже сообщила. Пожалуйста, проходите. Забирайте.

На карете скорой помощи с открытым окном съемочную группу АТН и Харьковских Известий привезли в инфекционную больницу. Уже на месте, когда АТН вызвало полицию из-за принуждения и препятствования профессиональной деятельности, врачи сообщили, что журналистов только проверят и отпустят. Но, почему-то вызвали охрану, потому что вроде бы съемочная группа мешает им работать, стоя на территории больницы.

Виталий Савченко, лейтенант полиции УПП в Харьковской области:

Я можу відмовитися від проходження будь-якого лікарського обстеження? - Ну зі слів лікаря, так. - А якщо дивитися на законних підставах, я можу відмовитися? - Дивіться, коментарі від патрульної поліції надаються робітниками прес-служби.

С появлением полиции врачи сразу изменили тональность и начали настаивать на исключительной добровольность проверки. А вот участника флешмоба в больнице таки оставили. Поэтому, его знакомым также пришлось вызвать полицию, чтобы освободиться от чиновничьего произвола.