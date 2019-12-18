Он принял удар на себя и подарил вторую жизнь напарнику. В Харькове похоронили нацгвардейца

Чтобы проводить погибшего Сергея Михальчука в последний путь, на Аллее Славы собрались сплошь его боевые побратимы. Полтора года назад Сергей подписал контракт и прошел отбор в спецназ, который несет службу в Донецкой области на нуле.

Парень с позывным "Михо" был первоклассным пулеметчиком. Вместе с напарником они как раз были на дежурстве, когда 14 декабря, неожиданно со стороны боевиков начался артиллерийский обстрел:

Позывной «Тренер»

Ніхто не очікував, поранення, яке він отримав, були дуже важкими. Осколок в обличчя, був обстріл, не встиг його напарник перший в укриття, Сергій, виходить, прийняв всі осколки на себе. Другий хлопець, він зараз в лікарні, - в нього поранення плеча, але він був на прощанні в Новолуганську, і каже: я дякую Сергію , він мені дав друге життя

Сергей Михальчук был самым младшим, шестым, ребенком в многодетной семье. О таких в народе говорят, "батькивська радость", он имел ухаживать родителей, хотел жениться, купить жилье.

Его первая учительница принесла с собой фотографии маленького Сергея и вспоминала, что он был первым ее помощником:

Ольга Науменко, первая учительница Сергея Михальчука

От по телевізору казали, що він був майстром-золоті руки, отаким він був і маленьким. Шестирічною дитинкою приходив в клас, наводив порядок. От він був газда нашого класу. - Вчився гарно?- і вчився гарно

А директор школы, где учился Михальчук, пообещал, что его ученики всегда будут на уроках вспоминать героический поступок Сергея:

Александр Гряник, директор школы, где учился С.Михальчук

Я знаю, что у вашої сім»ї є така надзвичайна ознака, що батько Сережи, коли працює на землі, він з нею розмовляє. Мені здається, що любов до нашої землі й породила таку надзвичайно чудову дитину. Дорогі Михальчуки, ви страшною ціною заплатили за любов до нашої землі … Йде до труни.. Я низько кланяюся і дякую , ми гордимось тобою

За проявленный героизм командование части уже готовит документы для представления Сергея Михальчука к государственной награде "Герой Украины" посмертно. В честь героя на Аллее Славы прозвучали залпы прощального салюта