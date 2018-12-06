Принят бюджет Харьковской области на 2019 год

Сегодня депутаты областного совета приняли бюджет на 2019 год. Он составляет 13,4 миллиарда гривен. Отдельно, в первом квартале, по словам депутатов, из бюджета выделят средства жителям Харьковской области, которые оказались в трудном положении, на льготную перевозку студентов в метрополитене, на проведение учебно-тренировочных сборов и соревнований, а также поддержку детско-юношеских спортивных школ, театров, ансамблей, концертных организаций. В целом, в проекте бюджета существенно увеличили финансирование культурной сферы

Юлия Светличная, губернатор

Також депутати проголосували за моєю ініціативою, за підвищення на 30 відсотків виплат всім театрам і концертним установам, які мають статус академічного і знаходяться у підпорядкуванні обласної влади

Также, заверили в облгосадминистрации, проект бюджета был разработан на основе показателей, которые были приведены после первого чтения государственного бюджета. В документе отражены расходы только на защищенные статьи - такие как заработная плата, медикаменты и энергоносители. Исходя из этого, учреждения должны начать новый год уже с новой минимальной зарплатой, которая должна составить 4173 гривен. Кроме того, сегодня же депутаты утвердили и 10 целевых программ

Сергей Чернов, глава облсовета

Дастатньо сказати, що програма «Здоров я Слобожанщини» на наступний і 20-й роки буде фінансуватися в обсязі понад 6 мільярдів гривень. Аналогічна програма «Здоров я Слобожанщини фінансувалася в 17-18-му році на рівні 2 мільярдів гривень – це трьохкратне збільшення.

Также депутаты проголосовали за региональную программу противодействия террористической деятельности в Харьковской области на 2019 - 2020 годы. Программа будет реализовываться облуправлением СБУ совместно с другими структурами при поддержке местных органов исполнительной власти, местных органов самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. На нее будет выделено 14 млн грн - по семь на каждый год. Эти средства должны пойти на изготовление, приобретение и ввод в эксплуатацию специального оборудования, средств, техники, снаряжения и специального автотранспорта.

