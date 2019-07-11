 

Принят закон о химической кастрации педофилов

11 июля 2019 г. 15:12
Источник: Униан
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Верховная Рада приняла закон о химической кастрациии и реестре педофилов, при этом принудительно кастрировать не будут лиц до 18 и старше 65 лет. 

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и в целом как закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего лица, которое не достигло половой зрелости» (№ 6449).

За данное решение проголосовали 247 народных депутатов. Законом усиливается ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних лиц путем внесения изменений в Уголовный кодекс Украины. Так, в УК вводится новая статья 59 -1 «Принудительная химическая кастрация».

Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, цель которых уменьшить либидо и сексуальную активность.

Предусмотрено, что принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет.

Также Кабмину поручено в двухмесячный срок со дня вступления в силу этого закона обеспечить создание публичного реестра лиц, которые были приговорены к лишению свободы согласно статьям 152, 153, 155, 156 Уголовного кодекса Украины за изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное относительно несовершеннолетней или несовершеннолетнего, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних.

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