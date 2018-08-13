Пришли с проверкой: в Харькове полицейские провели рейд по киоскам с шаурмой

Cамый большой рынок города - Барабашово. Именно здесь харьковские правоохранители решили провести масштабный рейд по заведениям с уличной едой. Киосков с шаурмой, хот-догами, бургерами или же пирожками тут десятки. Сначала правоохранители проверяют у реализаторов медицинские санитарные книжки.

Тамара Мелькова, продавец:

Санкнижка, у нас же тут санврач есть, мы каждые полгода... Вот я только прошла её. Сейчас август, в июле - месяце, со всеми анализами.

Но наличие санкнижки, без сертификатов качества и других документов на реализацию товара, отмечают полицейские, не дают оснований говорит, что еда на этой точке безопасна для потребителей. Подтверждением становится масса нарушений, которые находят во время тщательной проверки, при чем необходимых документов, которые подтверждают хорошее качество продукции, нет ни на сьедобные пропозиции, ни на чай и кофе.

Артемий Коновалов, заместитель начальника сектора превенции Киевского ОП Харькова:

Сертификат качества на кофеварки, которые варят у них кофе, он истек в 2010 году. Не продлевался. Больше ничего у них нет. На продукцию нет накладных, на осмотр помещения санэпидстанцией - нету. Ну, то, что у них хорошее кофе здесь, сертификатов нету, все просрочено.

В большинстве киосков проверяющим не рады. Часть реализаторов и владельцев точек с фаст-фудом отказываются общаться и продолжают готовить бургеры, хот-доги и шаурму. Некоторые, увидев журналистов и прдетавителей полиции, пытаются сбежать или же прячутся в соседних магазинах.

Документы сюда! Сейчас! - Че они меня снимают? - Выйдете ко мне!

Уже вскоре правоохранители устанавливают, что в киоске отсутствует уголок потребителя, в котором должна быть вся информация о качестве товара и деятельности предпринимателя. Кроме того, подчеркивают в полиции, документов на продажу продукции и соответствующих сертификатов тоже нет.

Артемий Коновалов, заместитель начальника сектора превенции Киевского ОП Харькова:

В связи с тем, что здесь находится предприниматель частный, мы на него составляем протокол по статье 155 административного кодекса за нарушение правил предоставления услуг населению. По 155й санкция предполагает предупреждение, либо штраф от 17 до 150 гривен.

Однако такие мизерные штрафы, подчеркивают в полиции, максимальный размер которого равен цене за 2 шаурмы или 3 бургера, предпринимателей, в основном, не пугают. Прислушиваются к замечаниям лишь небольшая часть точек с фаст-фудом, остальные продолжают работать без документов, заплатив штраф. А вот закрыть такие киоски, говорят правоохранители, могут лишь представители Госпродпотребслужбы уже после собственной проверки по поводу соответствия санитарным нормам деятельности точек с уличной едой. Всю информацию, собранную во время масштабного рейда полицейские предоставят специалистам этой службы в ближайшее время.