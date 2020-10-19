Пришло время платить: банк требует вернуть кредитные деньги, выданные на Парк Горького

«Проминвестбанк» обратился в суд с иском к Парку Горького и Харьковскому метрополитену, требуя возвращения средств по договору кредита, которые Харьков в свое время получил для реконструкции Парка Горького. Об этом свидетельствует судебное постановление об открытии производства по делу в Хозяйственном суде Харьковской области.

Дело в том, что имущественным поручителем по этому кредиту стал Харьковский метрополитен. В банковский залог было также передано помещение горисполкома, Дворец Спорта и несколько бывших детских садов.

Отметим, что последние 8 лет Парк Горького платил преимущественно только проценты по кредиту. И сегодня банк требует вернуть 6,5 млн евро и 52 миллиона гривен. Если этого не случится, то в рамках процедур принудительного взыскания банк может удовлетворить свои требования за счет имущества, то есть, Парка Горького и Харьковского метрополитена.

В КП "Парк Горького" судебные постановление отказались комментировать, в горсовете и КП "Харьковский метрополитен" вовсе не ответили, потребовав письменный запрос.