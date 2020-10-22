Присвоил 10 тысяч долларов: в Харькове задержали мужчину, который обманом завладел чужими деньгами в отделении банка

22 октября 2020 г. 15:25
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В Харькове правоохранители задержали 64-летнего мужчину, который обманом завладел 10 тысячами долларов клиента при обмене валюты в отделении банка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии в отделении банка по улице Пушкинской поступила в полицию 19 октября около 12:40 от 30-летнего потерпевшего.

Правоохранители установили, что злоумышленник представился заявителю работником банка и под предлогом обмена валюты провел потерпевшего в комнату для VIP-клиентов в его отделении. 

Затем он завладел деньгами потерпевшего, вышел из помещения и попытался скрыться с места происшествия на автомобиле, но был задержан оперативниками непосредственно после выхода из банка.

Задержанный пояснил правоохранителям во время допроса, что на одном из сайтов в сети Интернет он дал объявление об обмене валюты по завышенному курсу. 

Воспользовавшись доверием потерпевшего и работников банка, он завел заявителя в комнату для VIP клиентов и завладел его деньгами. 

Во время осмотра места происшествия полицейские денежные средства изъяли.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также задержанного сейчас проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области и Украины. 

 

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