Присвоил 10 тысяч долларов: в Харькове задержали мужчину, который обманом завладел чужими деньгами в отделении банка

В Харькове правоохранители задержали 64-летнего мужчину, который обманом завладел 10 тысячами долларов клиента при обмене валюты в отделении банка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии в отделении банка по улице Пушкинской поступила в полицию 19 октября около 12:40 от 30-летнего потерпевшего.

Правоохранители установили, что злоумышленник представился заявителю работником банка и под предлогом обмена валюты провел потерпевшего в комнату для VIP-клиентов в его отделении.

Затем он завладел деньгами потерпевшего, вышел из помещения и попытался скрыться с места происшествия на автомобиле, но был задержан оперативниками непосредственно после выхода из банка.

Задержанный пояснил правоохранителям во время допроса, что на одном из сайтов в сети Интернет он дал объявление об обмене валюты по завышенному курсу.

Воспользовавшись доверием потерпевшего и работников банка, он завел заявителя в комнату для VIP клиентов и завладел его деньгами.

Во время осмотра места происшествия полицейские денежные средства изъяли.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также задержанного сейчас проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области и Украины.