Присяга первокурсников в ХНУВД

Валерия на площади Харьковского национального университета внутренних дел приняла присягу сотрудника полиции. Девушка с детства мечтала о правозащитной деятельности: ни потенциальная опасность, ни сложности службы, ни жизнь в казармах ее не остановили при выборе профессии. Валерия будет следователем.

Валерия Ваcильева, курсантка ХНУВД:

Я надеюсь, что у меня получится на достаточном уровне получить образование и нести достойно это звание и выполнять свои обязанности

Таких курсантов - будущих следователей, полицейских, криминалистов сегодня на плацу более четырехсот. Ребята поклялись преданно служить Украине и ее народу.

Урочисто присягаю вірно служити українському народу, дотримуватися Конституції та Законів України. Втілювати їх у життя, поважати та охороняти права та свободи людини, честь держави. З гідністю нести високе звання поліцейського, особливо виконувати усі свої службові обов’язки.

Поддерживают курсантов и их родные. Татьяна Васеленкова рассказывает, что когда несколько лет назад сын сказал, что хочет быть полицейским, это было шоком, но сейчас она гордится им.

Татьяна Василенкова, мама курсанта:

Ну, сначала была категорично против, боялась, потому что тогда была обострена ситуация в АТО, но он решения своего всё равно не менял и сказал, что будем поступать туда, хочет защищать, искать правонарушителей. Бог ему помощь и всем ребятам!

Поздравил первокурсников и заместитель Министра внутренних дел Вадим Троян, который много лет назад сам окончил это учебное заведение. Он вручил награды работникам университета, принимавших участие в антитеррористической операции и отметил, что сейчас МВД находится в стадии реформирования и главное, что могут сегодня дать вузы системе - это практические умения. Которые и продемонстрировали гостям.

Вадим Троян, заместитель Министра ВНД Украины:

Я вважаю, що це саме практика, щоб більше направляли на практику і практики приїжджали до них, і вони розглядали більш практичні речі. Тому що коли ти приходиш з університету, ти все рівно зелений, ти навіть не знаєш як відпрацювати в кримінальній справі прості речі.

Валерий Сокуренко, ректор ХНУВД:

Сьогодні не залишилося жодного викладача, який би не був практичних підрозділів, а тих хто не був, ми відрядили до Національної поліції і вони там здобувають практичний досвід. Люди приходять мотивовані. Повірте, у поліції немає випадкових людей. Ви чули, це випускники ліцеїв з посиленої військової фізичною підготовкою, це династії правоохоронців.

В этот же день в университете открыли семейное общежитие для работников учебного заведения. Там будут жить участники боевых действий, переселенцы из Луганской и Донецкой областей.