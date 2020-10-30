ПриватБанк запустил новую услугу. В чем суть и кому она будет полезна?

Без бумаг и очередей. ПриватБанк запустил проект с газоснабжающей компанией «Нафтогаз Украины» для бытовых потребителей. Все для того, чтобы украинцы не выходя из дома могли подключиться к газоснабжению. Раньше для того, чтобы сменить поставщика коммунальной услуги, клиенту необходимо было обращаться к организации, оказывающей услугу. Теперь все это можно сделать не выходя из дома - в интернет-банке Приват24.

Олег Дробицкий, руководитель направления платежей и переводов Харьковского РУ ПриватБанка

В новому сервісі ПриватБанку процес зміни постачальника газу досить простий. Для цього необхідно зайти на веб-сайт Приват24, потрібно вибрати розділ "Послуги" - "Мої постачальники". На наступному кроці треба вибрати адресу приміщення, яке ви хочете перевести до нового постачальника газу. Під карткою з адресою розташована вкладка газопостачання з діючим тарифом від Нафтогазу

После этого, нажав на вкладку “Нафтогаз”, нужно ввести персональные данные и индивидуальный газовый код помещения, его можно найти в квитанции за распределение газа. На последнем шаге необходимо подписать заявку с помощью электронной подписи SmartID, которая является аналогом собственноручной подписи. После отправки заявки с клиентом в течение 3-х дней свяжутся специалисты для завершения процедуры подключения.

Узнав о партнерстве большого государственного банка с газоснабжающей компанией Светлана заинтересовалась возможностью изменить газовый тариф.

Светлана, клиентка ПриватБанка

Очень удобно оплачивать счета по свету, по газу, также интернет услуги и в любое время суток можно сделать покупки. Во время карантина очень удобно

За три последних года количество клиентов Приват24 возросло до 12 миллионов. Поэтому в ПриватБанке будут расширять платформу оплаты коммунальных услуг.