 

Били, требуя признаться в краже: подозреваемых в похищении человека взяли под стражу

28 августа 2019 г. 11:16
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Балаклейский районный суд избрал для двух мужчин, подозреваемых в незаконном лишении свободы и истязании человека (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на первого заместителя руководителя Лозовской местной прокуратуры Эдуарда Миргородского, 25 августа в одном из сел Балаклейского района, двое местных жителей в возрасте 41 и 50 лет заподозрили односельчанина в краже велосипеда. 

Они встретили подозреваемого у магазина и потребовали от него признаться в содеянном. Однако он отрицал свою причастность к преступлению. 

Разъяренные товарищи избили жертву на глазах у свидетелей и заманили в машину, принадлежавшую одному из злоумышленников. 

Пострадавшего вывезли в сосновый лес и привязали веревкой к дереву. Беспомощного мужчину били палкой по различным частям тела, требуя признаться в якобы совершенной краже. При этом постоянно угрожали, что «похоронят в лесу». 

Издевательства продолжались около 2 часов. 

После этого 56-летнего пострадавшего отвезли на место его работы. 

По заключению медиков, он получил многочисленные гематомы и ушиб грудной клетки. 

Подозреваемых задержали в тот же день. 

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

 

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