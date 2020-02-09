Призыв на срочную службу с 18 и 19 лет будет добровольным, - министр обороны

09 февраля 2020 г. 20:20
Источник: Интерфакс-Украина
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Призыв на срочную службу в армию в текущем году будет осуществляться на добровольной основе, заявляет министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"В этом году юношей 18 и 19 лет будем призывать на добровольной основе. Мы уже разослали соответствующие разъяснения областным государственным администрациям и сейчас готовим ряд изменений, в частности, к правительственному постановлению и правовой базе оборонного ведомства, чтобы урегулировать этот вопрос", - сказал он во время прямого эфира на телеканале "Украина 24".

"Хочу еще раз подчеркнуть, что в этом году с 20-ти лет призыв на срочную службу будет обязательным, а с 18 и 19-ти исключительно с согласия призывников", - подчеркнул министр.

Загороднюк также напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединенных сил.

При этом он уточнил, что граждане Украины могут подписать контракт на прохождение службы в рядах  ВС Украины уже с 18 лет.

Министр сообщил также, что соответствующие разъяснения вскоре будут опубликованы на официальном сайте Министерства обороны Украины.

 

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