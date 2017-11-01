Призывники должны сами приходить в участки, если не получат повесток – Генштаб ВСУ

Призывник обязан в 10-дневный срок прийти в призывной участок для выяснения своего статуса.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) подчеркивают необходимость для граждан прибывать на призывные участки в случае неполучения ими повесток. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Валерий Дендебера.

Он подчеркнул, что очень много приходит обращений от граждан о том, почему их задержали, доставили в военный комиссариат, если они не получали никакой повестки на призывной участок. Дендебера пояснил, что согласно указу президента, с начала работы соответствующих комиссий гражданин в случае, если ему не пришла повестка, обязан в 10-дневный срок лично прибыть на призывной участок, который разворачивается, как правило, на фондах военных комиссариатов.

«Для выяснения, скажем так, своего статуса кво», - добавил представитель Генштаба. Он также подчеркнул, что не знает «более гуманного и более демократичного» подхода к вопросу предоставления отсрочки от призыва, или же вообще освобождения от него, чем это есть в Украине.

Дендебера добавил, что в законодательстве есть более 30 причин, по которым граждане могут получить отсрочку.

