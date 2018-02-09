Пробки на перекрестке Рогатинского проезда и улицы Клочковской: водители жалуются на затрудненное движение в центре города

Перекресток Рогатинского проезда и улицы Клочковской. Пробки на этом месте образуются ежедневно, рассказывают автомобилисты, в часы пик – ситуация на дороге наихудшая. Ждут когда для них загорится зеленый свет, отмечают водители, больше, чем полторы минуты, в то время когда на движение транспорта отводится менее 20 секунд, поэтому уже через несколько минут авто попадают в длительную «тянучку».

Юрий, водитель:

Он, во-первых, очень долгий, здесь постоянно, девушка, пробка. В любое время, вечером здесь пробка начинается от самого рынка, то есть его здесь надо по-любому поменять, со стороны центра там поток машин меньше, там никогда не создается пробка, а со стороны моста пробка, что с этйо стороны, что с той.

Николай, водитель:

Все время, а в часы пик так вообще. Движение тут большое движение, тут же центральный рынок и центр, и на окружную - тоже все сюда идут с центральных дорог.

Вопрос о том, что движение траснпорта на этом перекресте затрудненное даже после отчета чиновник о проведении масштабных работ по реконструкции Клочковской в прошлом году, поднимается и на заседании постоянной комиссии горсовета. В Департаменте инфраструктуры. В свою очередь, подчеркивают, что транспорт придерживают придерживают специально, чтобы не накапливать его на участках дороги с более высоким автотрафиком, но обещают обратить внимание на ситуацию с пробками.

Сергей Дульфан, дир. Деп. инфраструктуры горсовета:

Происходит пакетирование траснпортных потоков, на участке от Бурсацкого спуска до спуска Клочковского, у нас несколько светофорных объектов. Для того, чтобы не перекрывать полностью проезжую часть, не набивать её, циклограммы светофоров поставлены таким образом, чтобы на входе и выходе с данного участка улично-дорожной сети можно было нормально выехать.

Вместе с тем, в мэрии говорят о возможном появлении неудобств для водителей на еще одном перекрестке города – улиц Шевченко и Матюшенко. В профильном департаменте сообщают – в 2018-м здесь запланированы ремонтные работы.

Сергей Дульфан, дир. Деп. инфраструктуры горсовета:

Хотим построить там светофор на пересечении двух Шевченко и хотим весь треугольник увязать скоординировать для того, чтобы улучшить проезжаемость, также предусмотрены работы по изменению геометрии проезжей части, поэтому извиняемся, будут неудобства в части проезда через этот перекресток в период проведения строительно-монтажных работ.

В мэрии уточняют, на улицах Матюшенко и Шевченко будет проводиться реконструкция трамвайных путей и переездов, а также будут вноситься изменения в организацию дорожного движения. Основная причина, по словам чиновников, концентрация ДТП в этом месте.