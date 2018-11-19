Проблем с теплом стало меньше, перебоев с горячей водой по-прежнему много. Когда в КП "ХТС" обещают исправить ситуацию?

Проблемы с горячей водой в одном из домов по улице Клочковской, рассказывает харьковчанка Алла, начались еще летом. Сначала тепловики разместили на подъездах объявления, что неудобства продлятся всего месяц, однако затем сроки включения неоднократно переносили, вскоре перебои стали постоянными, говорит женщина.

Алла, жительница дома по улице Клочковской:

Летом сначала на полтора месяца отключили, но своевременно не включили, они дали месяца два спустя, на недельку, потом опять не стало воды. Потом они месяца полтора что-то опять делали, или делали видимость, что делали. что-то там происходит. Опять нам дали на короткое время. Я уже точно не могу сказать, а потом с периодичностью - 2 дня есть, 3 дня нет, день есть, 2 дня нет, не успеваешь сориентироваться.

А вот харьковчанка Татьяна, которая живет в соседнем доме подчеркивает, летом без горячей воды пришлось сидеть около месяца из-за профилактических работ, а вот в ноябре появились проблемы - из крана бежит только холодная, горячего водоснабжения нет почти неделю. Жалуется, в такую погоду это крайне неудобно, ведь дома маленькие внуки.

Татьяна, жительница дома по улице Клочковской:

15-62 обращалася, и в "тепловые сети" обращалася, там сказали, что дадут, чем сварку делать, ну газ, наверное, для сварки. Тогда сделают. Ну, дней 5, наверное, нет воды. По новой линии звонила, какая-то "тепловые сети" открылась, новый номер, туда звонила, ну там заявку приняли. Ну сказали - ждите.

На данный момент горячей воды нет в более, чем сотне жилых домов на 70 улицах Харькова. По оперативной информации КП "ХТС", размещенной на официальном сайте предприятия, причина - многочисленные дефекты труб. Больше всего порывов - в Шевченковском и Киевском районах. Ремонтные работы, сообщают на сайте, должны завершиться в ближайшее время. По поводу ситуации с отоплением, то по данным мэрии, указанным на официальной странице горсовета, по состоянию на 8 утра, 19 ноября, тепла не было в двух зданиях по улице Сумской и Тобольской. Там горячими батареи должны стать в течение суток, обещают чиновники.