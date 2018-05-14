Нападавшие на активиста антикоррупционного центра задержаны. В полиции рассказали о результатах

О том, что напавшие на руководителя общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр» Дмитрия Булаха задержаны, в эфире телеканала ОТБ сообщил начальник облуправления милиции Олег Бех.

По его словам, это члены группировки, которая промышляла вымогательством и поджогами аптек. И на Булаха они напали, просто выполняя заказ.

Правда, вот чей заказ, правоохранители говорят, что не знают. Это мог бы сказать главарь группировки, организатор нападения, который инструктировал исполнителей, но он не сотрудничает со следствием.

Олег Бех, начальник ГУ НП в Харьковской обл.

Один из заказов, который они получили — это в том числе было и нападение на Дмитрия Булаха. Сегодня с указанными лицами уже проведены следственные эксперименты. Они допрошены. Исполнители признают свою вину. Организатор, который был у нас в розыске, и также недавно задержан, со следствием не сотрудничает.

Председатель «Харьковского антикоррупционного центра», депутат облсовета Дмитрий Булах, был избит тридцатого августа прошлого года.

Двое неизвестных напали на него среди бела дня в сквере недалеко от станции метро «Тракторный завод», когда тот собирался ехать на работу.

Двое парней напали сзади, побили до потери сознания, но ничего не украли.

Придя в себя, Булах сам позвонил друзьям и вызвал бригаду экстренной помощи, которая госпитализировала его с многочисленными синяками и переломами.

Почти полгода движения в расследовании нападения на Дмитрия Булаха не было - сам пострадавший молодых людей не запомнил, а действия полиции никаких результатов не дали. Сам Булах говорит, что о задержании знал еще 2 месяца назад, но в интересах следствия информацию не разглашал, ведь задержание предполагаемого организатора произошло недавно. По его мнению, это те же нападающие, которые избили его. Но в том, что в ближайшее время задержат также заказчика нападения, пока не верит.

Дмитрий Булах, председатель ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Если это тот человек, о котором я предполагаю, то пока он не будет задержан в силу своих связей. Но думаю, так или иначе это произойдет в ближайшей обозримой перспективе, год-два - и это произойдет Это связано с организацией, которую я возглавляю, это связано с расследованиями по предварительной информации, это касается, скажем, людей, которые работают или работали в правоохранительных органах.

Надо отметить, что Дмитрий Булах - не единственный член «Харьковского антикоррупционного центра», на которого в 2017 году было совершено нападение.

Тремя неделями позже неизвестные напали на его коллегу Евгения Лисичкина. Его они также ждали возле дома. Результаты в расследовании этого дела, наоборот, были озвучены сразу, в полиции рассказали о двух подозреваемых, которые якобы сами признались в том, что их попросили организовать нападение.

Но после того, как Евгения фактически обвинили в том, что он сам таким образом сымитировал нападение, производство закрыли. И только через суд активисту удалось добиться того, чтобы полиция вновь приступила к поиску реальных нападающих.

На данный момент активисты не исключают, что нападения на Дмитрия Булаха и Евгения Лисичкина связаны между собой.