 

Пробное ВНО-2020: стали известны даты регистрации и прохождения тестирования

15 октября 2019 г. 13:55
1 просмотр

Пробное внешнее независимое оценивание пройдет 21 и 28 марта 2020 года. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Как отмечается, с помощью пробного ВНО можно будет ознакомиться с процедурной проведения тестирования, а также структурой и содержанием тестовой тетради.

Желающие пройти тестирование смогут зарегистрироваться на сайтах региональных центров оценивания качества образования в период с 3 по 28 января.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта.

28 марта состоится пробное тестирование по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английский, испанский, немецкий и французский).

В УЦОКО отметили, что в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест по одному учебному предмету.

Как сообщается, результаты пробного теста для участников, которые введут свои ответы на специальном сервисе, появятся 27 марта по украинскому языку и литературе, а 3 апреля - по всем остальным предметам.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.