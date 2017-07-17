Процесс осовременивания пенсий завершится в 2021 году

Процесс осовременивания пенсий должен завершиться до 2021 года, заявляет глава ведомства Андрея Ревы.

"Мы не можем в один шаг преодолеть 11 размеров средней заработной платы, на основе которых рассчитывались пенсии. Первый шаг будет касаться 5,6 млн пенсионеров – это те, кому пенсии назначались с 2008 по 2014 годы. В 2019 году пенсии будут осовремениваться тем, кто ушел на заслуженный отдых в 2015 и 2016 годах по уровню 2018 года. И так далее", – пояснил министр.

По словам Ревы, уже с 2021 года начнется нормальный процесс индексации (повышение пенсий в соответствии с увеличением показателя инфляции и роста уровня средней зарплаты), что позволит избежать возвращения разрыва между размером выплат новым пенсионерам, и тем, кто выйдет на пенсию на год раньше.

В проекте закона о Пенсионной реформе предусмотрено, что с 2021 года индексация будет проводиться автоматически, размером не менее чем 50% от уровня инфляции, и не менее чем 50% от уровня средней зарплаты.

